藝人辜莞允（NONO）日前帶愛犬到南港玉成公園散步時，突然有一名陌生老婦對她破口大罵，甚至拿保溫瓶丟擲攻擊她，辜莞允雖未被砸中，但她擔心可能會波及到其他小朋友，因此趕緊報警處理。南港分局同德派出所調查後，發現該名65歲老婦疑似精神狀況不佳，將依社維法處置。

辜莞允在IG發文表示，她帶愛犬巴古去公園散步，忽然有一名婦人對她大罵，說自己惹到她等等，她沒管老婦繼續遛狗，不料，老婦竟拿大保溫瓶丟她，因為有一點距離並未丟到，老婦撿起來後又作勢要砸人。

辜莞允說，當時被嚇到又很氣，便拿出手機拍攝蒐證，老婦還對她罵「跟我鬥就是跟北京鬥」等，因為地點就在公園的兒童遊戲區旁，如果有小朋友被波及也太危險了，所以她便報警，但後來發現自己太緊張打錯電話打到119，救護車抵達後問她有沒有受傷，並要她別靠近不要激怒婦人。

同德派出所員警接獲119轉報到場後，辜已先行離去，該名老婦經救護人員評估未達強制送醫要件，依規定抄登婦人資料留存。警方表示，將通知相關當事人說明，如經查證屬實將依《社會秩序維護法》及相關法規進行後續處置。