高雄凌姓男子不滿女友將他們的金錢糾紛告訴他的母親和前妻，持刀架住女友的脖子還威脅「殺死妳」，女友害怕報警提告。高雄地院認為，凌男行為只是表達絕望和輕生意念，並未達到恐嚇他人程度，最後判凌男無罪，可上訴。

凌男與女友兩人2022年8月時因金錢糾紛而產生爭執，凌男疑似要求女友替他辦理車貸，女友不從，兩人發生爭執，女友最後甚至不接凌男電話。凌男怒氣衝天，不斷傳訊嗆「為何我要一個人孤單的死去？我不要」、「千萬別惹沒有鞋的人」。

凌男女友事後把兩人的糾紛轉告凌男的母親和前妻，凌男得知後失去理智，竟直接衝去女友家，先揪住女友的長髮，接著拿刀直接抵住女友脖子怒嗆「妳信不信我現在殺了妳」、「妳不讓我好過，我半年後我一定回來殺死妳」。

凌男最後揚言暫時留女友一條小命，因為「還需要她的幫忙」，但女友早嚇個半死還心灰意冷，事後將相關對話紀錄及錄音彙整、報警提告。

凌男辯稱，自己從來沒有拿刀架在女友脖子上，會傳那些訊息，是因為他要輕生，有要恐嚇女友。

法官認為，事發當時並沒有第三人在場，無法證實凌男曾拿刀架住女友脖子。至於凌男用LINE的訊息和電話錄音向女友怒嗆的言詞，並非刑法恐嚇罪規範的「具體惡害通知」，只是表達他的絕望情緒和自殺意念，最後判該凌男無罪，可上訴。