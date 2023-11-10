Youtuber「通勤者之歌」於公共政策網路參與平台發起提案，要求交通部高速公路局應制定開放重機上國道的進度表，不到12小時就有超過5000人附議。（翻攝自公共政策網路參與平台／陳祐誠台北傳真）

大型重機團體爭取重機上國道多年，交通部以安全檢核、民調認同率低等因素多次回絕，Youtuber「通勤者之歌」於公共政策網路參與平台發起提案，要求交通部高速公路局應制定開放重機上國道的進度表，不到12小時就有超過5000人附議，交通部須依規定於明年1月10日前提出回應。

「通勤者之歌」提案指出，台灣為法治國家，然而卻在有法律條文三讀通過超過10年並未實施，實為民主社會的笑話，也是國家權力失衡的象徵。具備大型重機駕駛執照的國民已經突破50萬人，高公局變相禁止大型重機使用者法定的權利，不只侵害人權，更是造成實質的社會排除，也嚴重打擊國內大型重機相關產業。

提案要求高公局應針對大型重機行駛高速公路提出進度表，內容應包含明確的開放或者試辦時程、具體的檢核或試辦通過標準、大型重機收費標準以及收費系統規畫進度、進度表內應包含高公局管轄之所有國道高速公路之開放進度、高公局不得無限期拖延開放進度等。最後強調此進度表也不應以民意調查結果做為參考依據。

提案也指出其利益與影響，例如降低大型重機使用者的傷亡、增進道路使用效率、促進國內大型重機相關產業、與國際接軌迎來國際觀光客等。

該提案11月9日通過檢核，10日起進入附議階段。依照規定，提案通過附議後，主管機關必須在60天內回應，重機團體為確保政府在總統大選前給出回應，發起號召希望在4天內衝破附議人數，結果不到12小時就達標，至下午1時30分已有5700多個附議，也就是交通部必須在2024年1月10日前回覆。