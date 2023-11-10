非銀行的金融業者包括對沖基金、房地產基金、保險公司、私人投資公司，目前約佔全球金融業者的半數。這些金融機構目前正處於監管單位的注意焦點。

在2020年3月進入新冠肺炎疫情和社交封鎖之時，各國經濟體急推出和釋放現金，出現現金浪潮，貨幣市場基金(MMFs)承受著與贖回(redemption)相關的壓力。去年在英國的負債驅動型投資基金(LDI)也出現壓力。

歐洲證券與市場管理局(ESMA)主席Verena Ross說，監管機構正在密切注意非銀行機構的槓桿操作、流動性，以及它們與其它銀行的連結。他說：「我們不能將非銀行機構和投資基金等同起來，保持開放心態很重要」，「我們必須非常具體地檢視每一個(不同)領域」。

聯準會在2020年3月不得不向市場注入流動性，以協助MMFs渡過難關。2022年在LDI基金難以滿足抵押品的要求之後，英國央行不得不介入進行干預。

美國的金融穩定監督委員會(FSOC)在本月公布了一份非銀行金融機構的風險分析架構。

同時，英國央行呼籲對MMFs實施更嚴格的流動性規定。但是以英鎊計價的基金是在愛爾蘭和盧森堡等歐盟國家上市，相關監管規定是由歐盟成員國在制定。

Ross說，MMFs已經被認定為一個顯然有必要採取措施的領域對象，但是這仍需要下屆的執委會採取行動。

歐盟監管單位ESMA已經建議對MMFs進行改革，以增加這些基金在一個受壓力市場上的韌性。但是下一屆的歐盟執委會要到明年秋季才會成立，這意指著，改革要等到2025年才會完成。