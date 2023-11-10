台灣就業通首頁。（摘自台灣就業通網站）

大學外語系畢業的小靜原本在機場擔任行政管理，由於體認到AI產業在未來發展趨勢的重要性，決定辭職並透過「台灣就業通」報名勞動部勞動力發展署北分署「青年專班」職前訓練「AI資料工程師班」；經過300小時職前訓練，她順利取得「Google Ads」與「Google Analytics」等4種認證，還轉職成為「台灣知識庫公司」的「Python後端工程師」，成功換跑道的同時也提高了薪資。

勞動部勞動力發展署北分署委外辦理「青年專班」職前訓練，協助15至29歲失業或待業青年找到合適的工作。北分署表示，「青年專班」的職前訓練課程多元且專精，例如「AI資料工程師」、「韌體工程師」等班次，內容含括「機器學習」、「Python程式語言」、「資料數據分析」及「雲端部署」等程式設計技術。結訓學員不僅習得專業知識與技能，還能取得Google Ads和Google Analytics等認證，提高青年職場競爭力。

此外，參訓學員可依其身分別，申請獲得補助80％或100％的訓練費用；若是參加政策性產業的訓練課程，訓練期間還有每月8千元學習獎勵金。

北分署表示，在「投資青年就業方案2.0」中，持續提供青年符合當前產業發展需求的相關職前訓練課程，例如「數位多媒體設計應用班」、「AI應用部署工程師班」、「韌體工程師專業班」等，詳見「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）「投資青年就業方案第二期 」專頁。