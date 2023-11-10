以色列10月7日遭哈瑪斯（Hamas）襲擊後展開新一輪入侵加薩作戰。目前以色列方面狂買廉價小型無人機，90%是中國產品，美國供應商則早被以色列掃到斷貨。

華爾街日報引述美國無人機業者及幫自家軍隊籌購的以色列人指出，需求來自以色列政府、軍隊及民間團體，全都亟需在民用領域日益普及的小型4軸無人機現貨。

參與相關生意的人士透露，自以色列遇襲以來已交付數千架商用無人機給以色列，除一些貨來自美國製造商，絕大部分都是在美販售的中國製無人機。這些無人機被用於協助搜尋人質、監控敵情及村莊防禦。

廉價小型無人機已大量用於影視製拍且有許多業餘玩家，如今則成為現代戰爭的主要裝備，無論軍力大小、所處地形或敵人規模，交戰雙方都離不開無人機。由於這些無人機不需經大量訓練即可上手，可讓雜亂無章的單位在執行任務時表現更佳。

售價僅數千美元的中國製無人機完全能應付從距離地面數百乃至上千英尺處提供即時空拍影像；美製無人機售價則通常是中製的5倍。

總部位於中國深圳的大疆科技公司，以及母公司為深圳道通智能的美國Autel Robotics公司，兩家業者的產品在美都很受歡迎，相較之下美國這類無人機製造商的供應卻相形見絀。

為以色列籌購無人機的人士指出，從美國送往以色列的數千架商用無人機裡有許多來自中國製造商。無人機顧問和工程公司UAS Nexus表示，他們安排向以色列出貨的數百架無人機中，約90%是中國品牌。

康乃爾大學布魯克斯學院科技政策研究所（Cornell Brooks School Tech Policy Institute）執行長兼無人機作戰專家羅傑斯（James Patton Rogers）說：「鑒於無人機盼演戰場要角，未來每場戰爭都會是無人機戰爭。」

美國應對無人機威脅的情報公司DroneSec，執行長蒙尼克（Mike Monnik）說：「中國製無人機會繼續活躍於各類衝突或作戰，這在可預見的未來無庸置疑。」

知情人士透露，烏克蘭方面已和以軍高層接觸，分享戰場的小型無人機經驗。

以色列一些買方表示，美製小型無人機供貨目前已盡。 一些銷售中製無人機的美國零售商還在自家網站提醒稱，由於以巴衝突和俄烏戰爭，讓業者正面臨前所未有的供應問題。