特搜隊員耐心陪伴孩童適應水性。（圖／晨光提供）

體驗營大合照，孩童捨不得離開泳池。（圖／晨光提供）

嘉義市消防局義勇消防總隊特搜分隊，與嘉義扶輪社以及奇恩全人關懷協會，4日在堤姆博愛綜合運動中心舉辦第五屆慢飛天使水上體驗營，邀請晨光智能發展中心的孩童參與，希望孩子們透過水的觸摸，仰漂、水母漂等動作，能體驗水上活動的樂趣，及早適應水性，具備水中自救的能力。

在特搜隊員一對一的陪伴指導下，從一開始下水的驚聲尖叫，到活動結束前的喜笑顏開。孩子們在水中放鬆自在地與特搜隊員互動，歡樂的情景讓家長們十分地感動，感謝特搜隊員們的用心。

晨光智能發展中心邱于倩副主任表示，發展遲緩的孩童缺乏適度的環境刺激，在不同環境中與人交流，能增進孩子們的生活體驗，進而提高回歸一般教育體系的機率。

因此這次晨光感謝特搜隊員強大的耐心與愛心，細心陪伴著孩子，讓他們可以體驗戲水的樂趣。

晨光智能中心每月安排兩次的社區適應融合活動。中心共有48名學前孩童，每趟融合活動需租借2台遊覽車，每年9萬元的交通費，期盼大眾一起支持，陪伴慢飛天使健康長大、回歸主流。