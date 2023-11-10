大巨蛋試營運在即，北市府消防局10日實施火災搶救演練，但民進黨台北市議員林延鳳發現，根據該局最新「火災搶救計畫說明表」，竟自爆大巨蛋周邊水源流量根本不夠，連25％著火程度所需的1成都沒有，並稱「水源供需無法平衡」，形同未來發生嚴重火災時將「無水可救」，最嚴重還可能「全台北市的水車都不夠救！」對此消防局回應，大巨蛋本體材料結構不燃、耐燃，不易擴大延燒，依照現場水源狀況，在火災搶救作業上足夠因應。

林延鳳表示，消防局提供的大巨蛋「火災搶救計畫說明表」，內容明述大巨蛋周邊水源流量不夠，當遭遇25％著火程度時，能供給的水源不到1成，換言之未來在發生嚴重火災時，可能會發生無水可用、消防水車不夠救的情況。林延鳳更質疑，消防局截至上週她索資才決定要辦演練，並遲遲不敢修正搶救計畫的原因是因為「真話會傷人」，其態度表現消極則是因為「若客觀條件不變，怎麼演練都沒有用！」

林延鳳表示，更令人害怕的是，消防局認為大巨蛋「內部有眾多的樓梯間、電梯管道、電纜管道、風道和排氣道等垂直管道，火災發生時，由於各種垂直管道氣壓牽引力大，火焰及煙氣向上蔓延快速」，而大巨蛋內部有連接送水管而「無中繼幫浦」，本身水源流量每分鐘更只有約2萬公升，如果大巨蛋發生25％火災，那樣的流量更只有所需每分鐘30.6萬公升之6.54％，連1成都不到，更遑論大巨蛋若發生「全區著火」之災害，所需流量更高達每分鐘76.5萬公升，本身水源流量供需比將下修為2.61％，是名副其實的「杯水車薪」。

對此消防局則否認「無水可救、消防水車不足」的說法，並表示著火程度25％以及所需每分鐘30.6萬公升的流量，並非一開始救災就會遭遇25％的想定受災面積流量。消防局強調，場所受災程度會因為內部不燃材料防火區劃設計、耐燃材料裝修及隔間、防焰物品使用、自動滅火系統等消防安全設備的運作與自衛消防編組的應變等因素影響而有所不同，並非一成不變。

消防局近一步解釋，大巨蛋建物本體採用不燃、耐燃材料，大巨蛋座位區也都採耐燃材質，不容易擴大延燒，而依消防署頒搶救計畫設計受損程度計算，當大巨蛋著火受損程度達1％時，其所需流量為7,650L／min，本局依現場水源計算可獲得流量為20,232L／min，換算初期可因應之火災受損程度約2.64％，換算大巨蛋樓地板面積約為1,154平方公尺(約349坪)，後續仍可持續依火場延燒情形加派消防車組前往，並有效運用鄰近水源及大巨蛋蓄水池(容量為440 噸)採水使用，以保救災水源不中斷。因此依照現場水源狀況，在火災搶救作業上足夠因應的。