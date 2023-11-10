晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布10月份合併營收為新台幣2,432億元，較上月增加34.8％，較去年同期增加15.7％。累計前十月合併營收達1.77兆元，較去年同期減少幅度收斂至3.7％。
受惠N3製程持續貢獻營收，第三季起復甦勢頭延續，10月份營收增長持續強勁，法人推測，手機品牌備貨動能延續，加上3奈米家族產能高機率達甜蜜點，印證先前總裁魏哲家於PC與手機看到復甦之早期跡象（early signs）說法。
晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布10月份合併營收為新台幣2,432億元，較上月增加34.8％，較去年同期增加15.7％。累計前十月合併營收達1.77兆元，較去年同期減少幅度收斂至3.7％。
受惠N3製程持續貢獻營收，第三季起復甦勢頭延續，10月份營收增長持續強勁，法人推測，手機品牌備貨動能延續，加上3奈米家族產能高機率達甜蜜點，印證先前總裁魏哲家於PC與手機看到復甦之早期跡象（early signs）說法。
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