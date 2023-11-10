不管是買房還是賣房，消費者一定要多比較各家房仲業者提供房市資訊，並選擇誠實、且專業的房仲業者為自己服務，才能保障自己的權益不受損。曾有一名士林區的屋主，委託房仲售屋時遭到黑心房仲刻意低估，竟比市場行情低於400萬元。所幸屋主多方比較各家房仲業者資料，才驚覺自己險遭坑騙！

永慶房屋完整分析每筆交易 助屋主掌握社區行情

今年年初，一名屋主主動上永慶房屋門店表達售屋需求。永慶房屋翟純一經紀人向屋主分析，同社區內的相似房屋，行情大約坐落在60-65萬元之間。根據房屋的坪數和條件，總價可以設定在2900-3150萬元之間。翟純一經紀人也主動提供「誠實房價報告書」，詳列社區周遭完整的成交行情給屋主參考。

過沒多久，屋主致電向翟純一經紀人表達希望委請永慶房屋協助售屋。翟純一經紀人憑藉著團隊聯賣服務的優勢，在一個月內就順利以63萬元、總價3060萬元順利成交，讓屋主相當開心！

其他房仲未誠實揭露成交行情 屋主險虧損400萬元

此時屋主才向翟純一表示，當初打算在賣屋時，他也曾找過其他房仲估價。但是前一名房仲在估價時，向屋主表示同社區的房屋成交行情每坪只有58萬元。還不斷說最近市場行情不好，勸說屋主以每坪55萬元、總價2660萬元的價格出售。當屋主仍在猶豫時，該名房仲就表示自己已經找到一名誠意買家，願意出價2660萬元購屋，該名仲介因此便建議屋主趕緊出售，讓資金入袋為安。

翟純一表示：「屋主當時覺得，這名房仲一邊說市場不好，卻又在短短時間內找到客戶買房。讓他很困惑這個行情到底精不精準，於是便找我諮詢，加以比較。」經過翟純一仔細分析市場行情後，屋主才發現原來該名房仲的估價，竟然嚴重偏離市場行情，屋主當時若是委託前一名房仲出售房屋，恐怕虧損400萬元的房價！

避免權益受損 專家建議這麼做

翟純一指出，這個案例顯示，市場上仍有部分不肖的房仲業者意圖聯手投機客，刻意估低房價，再賤賣屋主房屋，消費者務必小心。消費者若要避免遭到不專業、甚至是不誠實的房仲業者坑騙，翟純一建議，最好的方法就是多比較各家房仲業者的實價登錄資訊和服務內容。最後選擇誠實的業者為自己服務，對自己的權益才有保障。

翟純一分享，永慶房屋為了提供優質的購售屋服務，同時更主動保障消費者權益，不僅由系統統一提供實價登錄資訊，使永慶房屋經紀人無法自行挑選成交紀錄呈現給消費者，永慶房屋經紀人更要在實價登錄資訊上簽名以示負責。此外，永慶房屋更提供業界唯一的「真房價保證」，如果經紀人有違反相關誠實服務承諾，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費。翟純一表示，永慶房屋會持續以最高品質和誠實精神，提供消費者優質的購售屋體驗，同時保障消費者的權益。