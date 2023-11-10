網家「PChome林口A7智慧物流園區」目前全樓層已啟用，不僅備貨空間大幅增加，AGV無人搬運車亦加入戰隊，透過「以貨就人」形式增加人力作業效率，再以國內電商倉儲中少見的「全自動化無人集貨場」強化自動化作業流程，助力出貨產能大幅提升，統計目前出貨佔比已達整體訂單的60％，整體倉儲面積對比去年同期也增加26％，運用AI智慧物流提升倉儲效能以因應雙11訂單需求。

在物流配送方面，網家速配車隊更擴大配送服務範圍，涵蓋北中南共計9縣市70個行政區，近期亦攜手Uber Direct合作雙北地區配送，並與7-ELEVEN推出大材積商品取貨服務，為首家搶先上線的大型綜合電商業者，以持續提供消費者優質的物流服務體驗及多元的取貨需求。

此外，瞄準雙11檔期向來為3C家電的採購旺季，為強化服務，PChome 24h購物繼9月聯手大師修推出實體「PChome 24購物安裝服務中心」，提供筆電記憶體、硬碟及系統安裝服務，雙11期間亦攜手Lenovo聯想加碼筆電記憶體跟固態硬碟升級安裝優惠活動。搶在雙11最高峰，今日再宣布推出大型綜合電商首創「家電安心保」延長保固服務，將提供冰箱、洗衣機、電視延長保固最高至3年，讓消費者輕鬆線上購買、線下保固再延長的獨家服務。

首波上線攜手HITACHI日立、SAMSUNG三星、Whirlpool惠而浦、Haier海爾以及SONY索尼五大品牌，共有250款指定機種可率先享有此最新服務，依據各品牌原廠保固條件，加碼提供冰箱、洗衣機延長保固至2年，及電視機延長保固最高至3年的保固內容。