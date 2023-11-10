桃園市中壢區新明市場場館老舊，加上近年外攤數量不斷攀升，現已有243個違規攤販，甚至有攤販直接將蔬果搬到分隔島販售，當地交通大打結，警方取締件數高達2000多件，攤販仍不為所動，民代呼籲市府拿出魄力解決問題。對此副市長王明鉅坦言，該市場內攤少、外攤多，導致惡性循環，今將召開市場管理會報，首先檢討館舍結構、消防等問題。

新明市場1樓共有101攤，其中現有97攤有人承租，2樓則有32個舖位全滿，至於外部違法攤販數量，經公所清查發現總計有243攤，最密集的區域位於明德路41巷至明權路39巷之間，除了有違規攤販以外，還有店面的攤商將商品拿出至人行道販售，甚至連分隔島上都被放滿蔬果。警方對此依《道路交通管理處罰條例》取締違規攤販，今年1至9月共取締2075件，可開罰600元至1200元罰鍰，但仍無嚇阻效果。

「市場周遭根本是行人地獄！」市議員葉明月指出，新明市場周邊汽機車亂停、攤販亂擺，卻都沒有人管，甚至到打烊時間仍有攤販沒有乾淨，造成環境髒亂，交通更是慘不忍睹，但以前縣市府只想做好人、不想得罪民眾，遲未能解決這個問題，呼籲市長張善政拿出魄力解決燙手山芋，不能犧牲消費者、用路人的權益。

葉明月認為，她能體諒攤販為了生活要做生意，但該有的制度、維護環境整潔、交通秩序等還是要做好，盼市府重視新明市場違規攤販眾多、周遭交通打結的狀況，不期望能夠馬上改善，不過至少要讓大家看到大幅的改變。

王明鉅表示自己曾到新明市場勘查3次，近期市府發現新明市場建築有狀況，包括結構、消防及機電都有老舊的問題，且內部攤商的營運狀況也不佳，外面違規攤販數量則越來越多，形成惡性循環。為此今天將召開市場管理會報，邀集經發局、交通局、警察局等單位，共同釐清新明市場的問題，要如果有效管理外部攤販、吸引民眾到館內消費，硬體設備部分則會檢討優化空調及走道等空間。