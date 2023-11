經濟部國際貿易署委託外貿協會執行之「AI暨元宇宙創新合作論壇」10日於東京新宿住友大樓三角廣場舉辦,臺日重量級講師及創新業者輪番上陣分別就AI、元宇宙(Metaverse)最新發展趨勢及實際應用等前瞻方向,為企業剖析最新趨勢,預期將有包括媒體、創投、企業等超過百人參加。

臺灣在AI元宇宙價值鏈中具備完整的上下游產業生態系,特別是ICT產業扮演重要角色,包括研發先進高階晶片、優越軟硬體製造能力等。而日本擅長具特色的多元數位內容與軟體服務,臺日如能在AI元宇宙領域上合作,勢將引領全球風潮。

貿協秘書長王熙蒙強調,除了半導體合作互利,接續AI、元宇宙則是台日新創業者致力合作焦點,貿協資深顧問李牮斯分享AI: our companion in the metaverse;以及日本元宇宙協會(Metaverse Japan)代表理事馬渕邦美分享Metaverse Update 2023,最後由臺日6家創新業者包括臺方適着三維科技(TG3D Studio) 、光陣三維科技(LightMatrix) 、重量科技(KryptoGO)及日方株式会社HIKKY、Holoeyes株式会社、株式会社ワントゥーテン(1→10)等進行對談,藉由創新思惟導入開發AI元宇宙的新商機或新商模。