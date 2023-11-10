台中市鄭姓男子到派出所領回遺落在公車上的手提袋，看見分毫未失開心地頻向警方致謝。（警方提供／王煌忠台中傳真）

台中市鄭姓中年男子外出就醫，不慎將裝有皮夾的手提袋遺忘公車上，情急記下車號聯繫客服中心，因司機在行駛途中無法接聽電話，鄭男轉而報警求助，警方利用公車即時動態APP掌握定位，馳援攔下公車，順利尋回糊塗大叔的手提袋。

台中市警局第三分局立德派出所日前接獲報案指出，43歲鄭姓男子搭乘公車到中區一家醫院就診，下車後驚覺自己將裝有重要證件及信用卡的手提袋遺留在座位上，當下已來不及攔下公車，倉促間記下車號，立即聯絡客服中心，無奈因公車在行駛中，無法與司機取得聯繫，鄭男擔心若不儘快尋回手提袋恐遭有心人士覬覦，心急如焚轉向警方求助。

警方依據鄭男提供車號及公車路線，登入「台中市政府全球資訊網」公車即時動態，掌握該輛公車動向，聯繫正在附近巡邏的巡佐楊佰祿與警員劉佳竺立即趕往該公車即將抵達的站牌等候，及時將公車攔下，果真在鄭男所述的乘坐位置發現遺落的手提袋，檢視袋內財物並無短少。

鄭男接獲警方通知趕到派出所，看到手提袋物歸原主，除了感謝警方的協助，也自我檢討表示日後搭乘公車時，一定會記取教訓，留意隨身財物。