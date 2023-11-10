警方說明陳男詐騙美商外送平台的過程。（警方提供）

25歲陳姓外送員，2019年10月擔任Uberests外送員，利用系統漏洞，與22歲的陳妻成空頭公司，賺取平台因客戶退單產生的賠償費，3年共詐得838萬，北市文山二警分局接獲Uber公司報案，循線找到陳姓夫妻，陳男躲藏在台中港打零工維生，8日遭警方拘提，訊後依偽造文書、詐欺以及妨害電腦使用罪將2人移送檢方複訊。

外送員利用系統漏洞設「空頭餐廳」，3年海削838萬平台賠償金。

警方表示，陳姓男子早在2017年起加入外送員，發現平台遇到客戶取消訂單，但餐廳已經作好餐點，就算外送員沒有看到餐點，平台也會支付餐點費用。他認為系統設計有漏洞，遂利用家人名義成立店家，向平台申請登記，再利用「人民產生器」成為會員，點餐後立即取消，共詐得838萬元。

警方根據平台業者報案，追查金流、IP位址，查知陳男利用家人的銀行帳戶，設立「空頭餐廳」，利用系統漏洞詐取財物，平台發現已修改作業流程，警方發現陳男與就讀高中的妻子詐財，而陳妻現已唸大學，2人均因涉案遭法辦。

警方呼籲，詐欺手法層出不窮，除警方落實識詐1.5各項宣導、戮力守護民眾財產以外，請店家、業者更應落實內部員工考核及買賣交易後端稽核機制，嚴防員工利用後台漏洞竄改買賣受款資料，發現異常交易務必提高警覺。