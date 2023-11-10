恒指開盤跌160點，報17,350點，開盤已跌破十天及20天線，更是今早高位所在，跌幅隨即擴大，最多跌312點，低見17,198點，之後跌幅收窄，最終恒指早盤收跌278點或1.6％，報17,232點；國指收報5,915點，跌1.9％；科指跌2.9％，收3,905點。早盤成交396.18億港幣。

藍籌整體走跌。友邦走低0.9％；平保降2.1％；港交所跌1.3％；騰訊跌1.4％；美團降3.7％；阿里巴巴跌2.8％；華潤電力宣布發每股0.5港幣的特別股息，中午升0.8％。

焦點板塊部分，晶片股中芯第三季純利較上年同期大跌八成，中午收跌6％，為跌幅最大藍籌。華虹半導體第三季純利年跌八成六，中午急跌13.3％；上海復旦也降2.6％；晶片設備商ASMPT則跌1.9％。

此外，永利澳門上季虧損收窄至616萬美元，中午大跌12.6％。理想汽車第三季業績勝預期，經調整淨利潤人民幣34.7億元，股價仍跌5.9％。