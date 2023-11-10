韓國大師賽進行8強階段，台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟面對賽會第8種子日本組合遠藤彩斗／武井優太，激戰3局以21比16、29比30、21比11艱辛勝出，獲得4強門票。

德國公開賽才剛在5日落幕，但距離亞洲第一站的韓國大師賽首日賽程僅相隔2天，不少實力頂尖的選手未報名或者開賽前退賽，成為一些排名靠後的球員爭冠的好機會，也讓鄰近韓國的台灣小將受惠，光是男、女單等5個項目，台灣選手就有多達14組合被列為種子，其中11組人馬順利闖進8強。

在德國公開賽打到冠軍戰的「麟洋配」成功戰勝時差，賽會前兩戰皆以直落2勝出。8強面對世界排名第36位、從未交手過的日本組合，「麟洋配」開賽3比3追平之後，就未把領先讓出，拉出一波13比6大幅優勢，最終以21比16先收下首局。

第2局日本組合在6比6平首後甩開「麟洋配」，沒想到19比14時遲遲拿不到局點，反而還讓「麟洋配」率先取得賽末點，可惜進入Deuce後遭到日本組合糾纏，「麟洋配」這一局丟掉7個賽末點，雙方29比29時由日本組合拿下關鍵一分，雙方進入決勝局。

「麟洋配」沒有再給對手機會，8比7後連攻7分拉開差距，日本組合無力逆轉，「麟洋配」21比11輕鬆拿下，驚險搶下4強門票。下一戰對手將會是「雙胞胎組合」李芳至／李芳任交手日本組合三橋健也／岡村洋輝的勝者。