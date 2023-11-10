遠雄大巨蛋測試賽將於11月18日舉行，1萬3000張門票10日中午12點開放訂票，不到1分鐘即被索取一空，網友們哀號「怎麼比台灣大賽門票還難搶」；沒多久，網路立即出現大量黃牛票待售。據了解，已有黃牛把測試賽門票喊到萬元以上，令人傻眼。

臉書公開社團有帳號PO文，內容為「11/18大巨蛋棒球多組，要的人私我」，黃牛行徑被眾多網友撻伐、揚言檢舉。遠雄表示，訂票成功者必須於10日下午2點前完成取票，否則系統會把未取的票重新釋出，也就是說球迷們可在2點後再搶一次。

民眾黨台北市議員陳宥丞揭露，網路上已出現1張600元以上的黃牛票，他質疑，北市府日前爆出6月至10月累積逾500件黃牛票檢舉案未開罰，現在大巨蛋測試賽又出現黃牛歪風，市府再不處理就是瀆職。

陳宥丞強調，好意的免費測試賽，卻沒辦法讓真正想共襄盛舉的球迷入場，反成黃牛「測試工具」，究竟是市府監督機制失靈，還是無法可管，必須給一個清楚的說明。

民進黨台北市議員何孟樺說，她曾示警測試賽防黃牛機制不足，北市府卻左耳進右耳出，擺爛形同護航。何說她在質詢中曾提醒台北市長蔣萬安，蔣卻充耳不聞，市府必須祭出通盤防堵機制，不要繼續殘害北市的藝文活動、體育賽事發展。