大陸貴州省貴陽市7日有間商場傳出手扶梯吞人意外，有維修人員在檢修手扶梯時，不慎被捲入，救出後經人員搶救仍不幸身亡；據悉，當時這名20多歲維修員在商場1、2樓間的手扶梯進行維修時，當時有斷電後再做檢修，豈料，手扶梯不明原因突啟動，維修人員就被捲入，至於手扶梯為什麼突然啟動，有待當地警方做進一步調查釐清。

綜合陸媒報導，貴州省貴陽市7日1間商場發生手扶梯「吞人」事件，有名維修人員在檢查、維修手扶梯時，不慎被捲入，經多名消防人員搶救，將維修員救出後仍不幸身亡。

據悉，該手扶梯位於商場1、2樓之間，而20多歲的維修員正在檢修，當時手扶梯是斷電狀態，卻不明原因突然啟動，導致維修員遭捲入，救出後經搶救仍身亡，相關意外有待當地警方進一步調查釐清。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「手扶梯裡面就像絞肉機，進去就...」、「感覺下面都卡住了」、「還坐電梯吧」、「看手指頭都黑了...唉」、「明顯這個位置胸口都碎了，拉出來也是...」、「手指都不動了」、「剛開始畫面是胳臂都折了嗎？」。