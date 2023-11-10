社福團體度過疫情期間的募款寒冬後，原本對疫後充滿期盼，不料受全球經濟疲軟影響，募款仍艱難。弘道老人福利基金會彰化服務處舉辦「寒冬助老聯合圍爐愛心認桌大募集」活動，經費缺口仍高達650萬元，只能期盼社會各界用愛相挺，讓孤老也能感受歲末年終圍爐的溫暖。

75歲的阿鸞阿嬤今天化身一日總舖師，穿上圍裙戴上主廚帽後，起鍋燒油，將切片的菜頭粿放入鍋中，煎到兩面呈現可口的金黃色後，再開心端上這道自己最拿手的年菜料理。阿嬤笑著說，菜頭粿是以前過年必吃的一道菜，祝福大家吃了菜頭粿，一年都有好彩頭。

為號召社會大眾響應幫助獨老享用美味圍爐餐的活動，弘道老人福利基金會除邀請該會常年服務的阿鸞阿嬤化身總舖師獻上祝福，並也邀請童星出身的演員林奕妘擔任聯合圍爐響應大使，出席宣傳活動，共同為獨居弱勢長輩的冬天注入溫馨暖意。

弘道彰化助老委員會主委王世忠表示，今年因受全球經濟疲軟影響，募款格外不易，很感謝中華電信彰化燭光隊、國際獅子會300D-1區第三專區及各分區所屬分會、彰化縣忠義獅子會共同主辦今年的寒冬助老聯合圍爐餐會，並率先拋磚引玉捐款，邀請各界愛心捐款認桌，溫暖獨老心。

弘道老人福利基金會彰化服務處處長施淑莉指出，弘道服務彰化地區近850位獨居、弱勢、失能長輩，每年歲末年初之際便會發起「寒冬助老，刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，截至10月底止，今年度的助老服務經費仍有逾650萬資金缺口。