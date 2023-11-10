桃園璞園領航猿10日公布年度主視覺搭配口號「Dare to Fly永不低頭」，休賽季間歷經陣容調整、新的團隊磨合，領航猿成為全聯盟最年輕的球隊，面臨全新世代轉變，目標希望每位飛行員都可以是關鍵時刻的英雄，把握上場每一刻，拋開框架享受挑戰，面臨強敵展現無所畏懼的信心！

回顧過往璞園時代也曾打破定律，締造連霸輝煌紀錄，期望年輕新世代崛起，延續璞園一直以來Never give up永不放棄的精神，面對前方逆風，依舊永不低頭勇敢前行！全猿一起扛下捍衛航空城榮耀的決心，再度建立橘色王朝！

領航猿主場首戰將於12月9日迎戰新北國王，今年度主場視覺體驗全面升級，於桃園巨蛋架設全新16*4.5公尺LED大螢幕將與橙客帶來更多視覺互動，目標打造最有趣的「領航遊樂園」主場，和飛行部隊一起享受比賽快樂航行。

同時擴增橙客席及飛人席區域，能更接近球場視野近距離觀賞飛行員們場上英姿；專屬「Pilots Crew互動應援區」延續好評，讓全新陣容的Pilots Crew與橙客零距離互動，整場球賽Pilots Crew和你一起支猿收贏，近距離感受機組人員的猿氣活力，另外，更與來自日本的母嬰領導品牌Combi攜手合作，在桃園巨蛋環廊區設立全新哺乳室，讓橙客媽咪們在熱情應援外，也能夠安心的照顧小小橙客們。

桃園璞園領航猿攜手桃園市政府合作邁入第4年，持續落實運動在地化，號召桃園市民進場相挺，延續去年提供桃園市民以桃園市民卡兌換二樓塔台席門票一張的「市民航線」，今年度更加碼場次到每一場主場例行賽皆有開航，每場次數量有限，邀請桃園橙客們一起支猿收贏。

領航猿12月及1月份共計10場主場例行賽門票，全台ibon機台及ibon售票系統現正熱賣中，本次票價分為對戰台北富邦勇士及新北國王的重點賽事及一般賽事，跑道席、馬赫席及飛人席第一排重點賽事為2,500元、一般賽事為2,000元，飛人席第二排以後重點賽事為2,000元、一般賽事為1,600元，橙客席重點賽事為1,200元、一般賽事為1,000元，航廈席DEFGH區重點賽事為700元、一般賽事為600元，航廈席BCIJ區所有賽事皆為400元、二樓塔台席所有賽事皆自由入座為300元。

PLG第四季領航戰鬥機已整裝完畢，將全速起飛，全力捍衛領空，橙客們趕緊準備購票登機，與我們在桃園巨蛋一起「Dare to Fly」！