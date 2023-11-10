警方通知王男將愛車領回，讓他來得及去約會。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警松山分局民有派出所員警吳展維，8日下午1時許巡邏行經敦化北路一帶時，運用「AI智慧巡邏系統」發現一輛停於路邊停車格內的普通重型機車，疑似為失竊車輛，查證後確定為桃園市失竊車輛，車主已在當日上午10時許至失竊地派出所報案。

警方調查，30歲王姓車主9時騎機車至桃園市龜山區準備上班，將機車停放在公司附近的人行道上，不料，一時疏忽忘記將機車鑰匙拔取，等到他10時要用車時，赫然發現機車已經不見。警方經調閱監視器發現，王男的機車遭一名男子騎走，並棄置於25公里外的北市敦化北路停車格內。

警方表示，以前員警在巡邏時，常以手持查詢設備，用人工登錄方式逐一查詢車牌，相當耗費時間與人力。為了提升執勤效率及落實科技執法，警方現在利用「AI智慧巡邏系統」提供車牌辨識輔助，只須掃過不須進行額外操作，如有異常即會馬上發出提醒，巡邏員警便可上前進行盤查。

警方通知王男將車領回，王男高興地表示，本來約女友在立冬這天下班後一起吃火鍋，不料，愛車一大早就失竊，讓他擔心無法接女友下班，計畫眼看就要泡湯，幸好警方火速幫他把愛車尋回，讓他能趕上與女友約會。