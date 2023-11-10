關於藍白合正副總統人選方式，雙方仍無共識，持續卡關。侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍今(10日)在廣播節目中被問到，「如果藍白破局，侯的副手會是誰?」時透露，「他(侯友宜)跟我講已經有盤算，有人了，但我不知道是誰」。

如果藍白不合，侯友宜的副手該找誰？李乾龍接受《POP撞新聞》專訪時提到，高雄前市長韓國瑜是選項之一，但韓應該不會去，要扮演啦啦隊隊長，因為連副主席都拒絕，也表明當啦啦隊隊長，一個球隊能贏，啦啦隊是重要角色，若政黨輪替，韓國瑜有太多位置可以去。

李乾龍直覺認為國民黨智庫執行障柯志恩應該深耕高雄，因為這次高雄選得很好。節目主持人黃暐瀚隨即詢問「那有無第三個人選？」李則突然驚爆「他跟我講已經有盤算，有人了，但我不知道是誰」。黃暐瀚則說「侯友宜已經跟你講有人了喔」。

李乾龍接著說，他們已經準備有人，但這時候在談藍白合不宜去說，但一定要有最壞打算。但李還是希望能夠侯柯配。