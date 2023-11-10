曾獲金馬獎提名最佳新演員的香港演員劉俊謙，在本屆金馬獎入圍7項大獎的電影 《小曉》中，飾演主角小曉林品彤的班導師，同時也與小曉的母親陳意涵有著過從甚密的關係，從旁觀者的角度來看這對母女，除了會發生在任何親子之間的相愛相殺，更多的是因為小曉的輕微過動症而對彼此的束縛，在學校同學無法理解她的不同而引發許多問題，小曉希望媽媽能理解她的混亂，但媽媽累積的情緒亦已瀕臨崩潰。

由劉俊謙飾演的老師成為了她們在窒息生活中的慰藉、烏雲後的一絲陽光，關於這三人之間的關係，劉俊謙有著自己的解讀，他說：「這三個角色看似親近，其實非常疏離，這部電影中的每一個人都是很孤單的，就像你跟我一樣，每天都很努力的在生活、往前走，但有時也同樣感覺被困在生活裡面，就像籠中的貓頭鷹一樣。」

電影《小曉》有許多描述過動症兒童與母親之間的感情，時而細膩時而狂暴，劉俊謙說：「有時候引發共鳴的不是讓情緒大起大落的電影，而是細細品味後誘發的感動，才會讓你震撼與難忘，《小曉》就是一部這樣的電影。」至於保羅老師這個角色，劉俊謙表示自己與他擁有同樣的心境，他說：「我們都是一個人來到台灣離鄉背井工作，狀態是很貼近的，如何在異鄉好好表現、好好的生存，很孤獨也很寂寞、想要感情有個歸屬，在《小曉》中的保羅老師面對的內心困境，其實與我本人是一樣的。」

對於陳意涵與林品彤入圍最佳女配角與女主角，劉俊謙除了恭喜，亦覺得與有榮焉，他說：「我很榮幸能參與這部電影拍攝，看到我們這部電影能有七項入圍真的很開心！能夠在電影上映前獲得這樣的肯定，意義非常重大！我期待日後可以接觸更多元的角色演出！」對陳意涵與林品彤的入圍，他則說：「當我聽到品彤與意涵都入圍，真的很開心，意涵為了演出過動症孩子的媽媽，勇敢地融入了很多自己的想法，當世俗不能接受這個媽媽的行為時，又有多少人能夠同理她肩膀上的負擔。」而對於與林品彤的合作，劉俊謙則說：「她真的是一位天才演員，我們大部分都是用眼神交流，在戲裡戲外都非常有默契，雖然她才11歲(拍攝時)，但我從她身上學到了很多。」