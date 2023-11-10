外送員斜槓兼差要找對工作。南投地檢署日前接獲線報，指1名外送員涉嫌以1份200元間差收購郭台銘連署書，還揪朋友一起賺外快，南投地檢9日晚間搜索其住處起出連署書等證物，依違反《總統副總統選舉罷免法》向南投地院聲押。

無黨籍正副總統參選人郭台銘、賴佩霞日前才送交中選會百萬連署書，南投地檢署卻接獲檢舉，指有人以每份200元收購連署書，該署指派檢察官簡汝珊、李英霆指揮縣警局、南投縣調查站組成專案小組調查，發現收購連署書者是1名曾姓外送員。

檢警昨日搜索曾男住處，現場查獲部分還未交出的連署書及相關證據，還發現曾男除了自己外送兼差收購連署書，還在外送員群組張貼相關訊息，呼籲其他外送員一起賺外快，後來各地傳出有人收購連署書遭法辦，才將訊息刪除。

檢方帶回曾男和2名證人，偵訊後認為他收購連署書行為，涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》，但曾男並未說出收購連署書者訊息，且說詞反覆，檢方認為他涉嫌重大，昨晚向法院聲請羈押；法官審理後裁定限制住居。