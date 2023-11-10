陳威全今（10日）舉辦《MAMAK》發片記者會，提到今年在大馬舉辦個人首場大型演唱會、拍新歌MV還出新專輯，如此忙碌老婆完全沒有怨言，「我今年光回大馬就飛了10趟，每次飛出去心裡是有壓力的，家裡3個兒子少了一個人手幫忙照顧」，感謝另一半全力支持。

這次發片身材明顯瘦了一圈，陳威全透露3年來瘦了17公斤，「2020年時轉折點，小鬼（黃鴻升）的事讓我決定開始運動，他是我來台後唱校園的第一個主持人，跟他一直以來雖不常見面，但他一直在我心裡很重要的位置」。

他笑稱自己瘦了後老婆應該有越來越愛他，「她可能有換了一個老公的感覺」。再拚第四胎？他直呼不會再生了，「雖然大家一直要我再生個女兒，但養小孩真的很辛苦，我跟老婆非常小心（避孕）」，連陳爸陳媽都勸兒子去結紮，要夫妻倆別再生。他笑說：「我常想去結紮，但沒有這個行動而已。」

他規劃到明年持續推出音樂作品，「今年4月在馬來西亞辦了第一場演唱會，找回作音樂的初心。當時演唱會幾乎坐滿4000多人，很感動，也提醒自己要珍惜創作的天份」。其實4月份的這場大馬演唱會籌辦過程曲折，當時原主辦方臨時退出，騎虎難下的他決定辦到底，不取消演唱會，改由自己主辦，最終圓滿完成演出，「反敗為勝，我們反而賺了錢，我並沒有覺得對方（臨時退出主辦）的舉動是對的，但我心中仍感恩，如果沒有他們就不會有這場演唱會」。打算之後在台灣辦一場大型個唱，「所以這次發片我會好好宣傳」。