美國食品暨藥物管理局（FDA）今天批准世界首支針對屈公病毒的疫苗。這種病毒透過病媒蚊傳播，美國食藥局稱之為「新浮現的全球健康威脅」。

食藥局表示，這支由歐洲Valneva生技公司開發的疫苗將以Ixchiq名稱上市，獲准用於18歲以上、暴露風險較高的人。

法新社報導，Ixchiq經美國食藥局批准後，預料可在屈公病毒最流行的國家加速推出。

食藥局表示：「屈公病毒已傳播到新的地區，導致全球流行率上升。」食藥局指出，過去15年有超過500萬起屈公病病例。

食藥局官員馬克斯（Peter Marks）在聲明中說：「感染屈公病毒可能導致嚴重疾病和長期健康問題，特別是對老年人和有潛在疾病的人。」

屈公病毒引發的症狀有時會持續數月甚至數年，但很少致命。除了緩解疼痛和發燒的常用藥物外，目前還沒有治療屈公病的特效藥。

在缺乏預防性治療的情況下，到目前為止，防止感染的唯一方法就是避免被病媒蚊叮到。

北美地區針對3500人進行了兩項臨床試驗，結果發現這支疫苗的常見副作用包括頭痛、疲倦、肌肉和關節疼痛、發燒和噁心。

在試驗中，接種Ixchiq疫苗的人有1.6%出現嚴重反應，其中兩人需要住院治療。

Valneva公司也向歐盟藥品管理局（EMA）申請核准。