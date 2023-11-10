國民黨總統候選人侯友宜10日提出治安政策，賴清德競選總部發言人戴瑋姍表示，從今年新北市的刑案發生件數，以及治安滿意度來看，侯友宜根本就是在自欺欺人，不僅通篇空話，更是不懂現行法規。

戴瑋姍表示，侯友宜今日政見中，提出吸收未滿18歲的青少年加入幫派……一律加重其刑這一主張，但在現行的《組織犯罪防制條例》第四條中，就有「成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一」，可見侯市長顯然並不瞭解現行的法規的相關規定，只是為了提政見而提政見。

此外，戴瑋姍說，自詡為警察市長的侯市長，其所帶領的新北市，在過去雜誌的全國治安滿意度，從2020年的全國第9名，到了2023年掉到全國第18名，根本就是每況愈下，治安越拚越差。可見侯市長根本早已無心市政，一心只想參選總統。她強調，今年新北發生不少治安事件，從數據來看，今年1-9月新北市刑案發生總數為27,374件，為全國縣市當中發生案件數最多，比去年同期24,332件成長12.5％；而今年1到9月新北共發生100件違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，則是全國縣市第一名。

戴瑋姍表示，2019年3月9日侯市長說，治安若是不好，市長就應該下台，結果現在的侯市長，不僅沒有辭職以示負責，更是落跑參選總統，如果侯市長認為拚治安很重要，那就先從新北做起，不要「新北治安做不好，全國治安亂來『鬥』tàu」。