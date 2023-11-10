竹北市近期有名民眾因遭詐騙集團誘導下載投資APP，並用各種話術指引被害人前往金融機構提領大筆款項，其中一名男子為遭假專員邀請加入投資群組，並設計讓男子匯款170萬元，另一名老翁則聽信詐團下載投資APP，並提領20萬辛苦錢準備匯款，在警察保證不會搶他生意，才透露是有人叫他保密不能說。

竹北分局上月底接獲民眾報案遭受假投資詐騙，已損失高達170萬元，該民眾表示接到自稱某銀行專員來電，邀請其加入「學無止境」投資群組，並請民眾下載成大投資APP，先是教玩當沖，誘騙民眾短時間內實現高額回報，吸引投資者投入更多資金，隨後假專員告知民眾股票中籤，但必須於兩天內匯款新台幣500多萬元，否則APP內的所有資金將會被凍結。

該民眾得知後，為避免帳面上巨額獲利無法領出，與假專員溝通後，便陸續先匯款170萬元，隨後再支付180萬元。但民眾驚覺不對勁，於是報警。高鐵派出所員警成立抓鬼小組請君入甕，民眾與犯嫌相約於超商面交180萬元，員警於超商埋伏，假專員進入超商與被害人交談時，員警見時機成熟，迅速採取行動，現場查扣手機、收據、偽造工作證和印鑑等相關證物，全案移請新竹地檢署偵辦。

另一名老翁也差點成為詐騙投資APP受害者，同樣也是上月底，銀行通報民眾疑似遭詐騙，經員警到場瞭解，老翁欲提領20萬元做生意買賣，隨後在員警深入關切之下，老翁欲言又止，直到員警表示不會與老翁搶賺錢機會，才透露經由高報酬率穩賺不賠的LINE投資群組指示下載交易平台APP，投資即可獲得更多利息，但該群組不能跟外人說，且每筆投資金額須透過面交方式支付，這樣帳戶才不會被查到。

員警立即分析解釋假投資詐騙手法，及分析該群組諸多疑點，老翁回想起群組內訊息確實均為大家賺錢好消息，充滿了誘人的鉅額數字，感謝員警苦口婆心勸阻，躲過詐團精心設計的陷阱。