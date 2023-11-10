台東縣無黨籍議員陳宏宗今天在台東縣議會總質詢台東縣長饒慶鈴，並關心總統大選的藍白合議題，饒慶鈴巧妙回答，讓全場笑翻。

陳宏宗質詢時問，台灣現在最紅的新聞話題是什麼？饒回覆「總統大選」，陳宏宗說「藍白合」。陳宏宗接著說，大家都很緊張藍白到底合不合，問饒「藍白到底合不合？」，饒慶鈴妙答「議員，您有內幕嗎？」，讓原本緊張嚴肅的台東縣議會及台東縣府所有局處首長笑翻。

兩人互捧對方都很接近黨部高層，陳宏宗說，他現在是無黨籍，國民黨是大黨，饒慶鈴則回「我層級不夠」。

陳宏宗今天質詢時關心台東地方建設，也針對颱風農損補助撥款太慢、農田水利署不作為導致農民因缺水、搶水而吵架，怒批要給農水署零分，也關心蟲害猖獗導致農作物產量降低等議題。

台灣民眾黨總統參選人柯文哲多次到台東縱谷地區尋求支持，每次都與無黨籍縣議員陳宏宗見面深談，陳宏宗因此也擔任台東縣民眾黨顧問團總召。