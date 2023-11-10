藍白合進入倒數關鍵時刻，前總統馬英九扮演「最強桶箍」？！距離總統候選人登記10日，馬英九呼籲採全民調方式打破侯柯整合僵局，聯手在明年1月13日下架民進黨。據悉，馬英九對於大選相當關心，尤其是藍白合卡關問題，日前曾數度打電話給侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，希望能夠直接溝通，但一直沒能聯絡上，才會透過馬英九基金會執行長蕭旭岑公開喊話。

對於「藍白合」遲遲未有突破性發展，蕭旭岑透露，日前一位藍營大老來看馬英九，提出一個方案，就是建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，用全民調的方式，哪一組勝出就由那一組代表在野力量參選；而這樣的建議也得到馬英九的認同。但其實，馬英九本就一直很關心總統大選的發展，尤其是上個月訪美之後感觸更深。

對於美中關係解凍，「拜習會」即將登場，台灣新的領導人如何帶領台灣在新的國際變局中持盈保泰、避免兵凶戰危，明年的大選至關重要。再者，馬英九近來最常碰到年輕人的問題，就是為什麼侯友宜跟柯文哲不能合作？為什麼國民黨不同意全民調？如果侯友宜和郭台銘可以用全民調決定誰出線，為什麼侯、柯不能用這個方式產生最強總統參選人？他們都希望馬英九能出面勸合，因為如果不能合，他們就不打算投票。

過去在國民黨主席任內，馬英九幾乎都是以全民調來決定提名人，而這也是台灣目前最被認同和接受的方式，也唯有如此，才能夠說服中間選民和年輕人支持非綠共推的正副總統候選人，而且，侯友宜的支持度並不差，如果不接受比民調，反而會讓支持者失去信心，到大選只會更加不利。

此外侯、柯如果沒有合作，總統選舉必敗，更會影響立委選舉，等於變相助長民進黨完全執政。因此，馬英九本想與金溥聰直接溝通，希望能夠化解一些歧見，但因為始終聯絡不上，因此才由蕭旭岑公開喊話，希望在有限的時間內儘快促成「藍白合」，並在前一天透過新北市副市長劉和然以及黨副秘書長江俊霆，分別把相關建議轉達給侯友宜以及朱立倫。