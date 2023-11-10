詹懷雲（左起）、林奕嵐在《命中註定那頭鵝》再度於大銀幕飾演情侶檔，「最帥學長」劉韋辰（右）來勢洶洶。（台北双喜電影提供）

2020年《孤味》成功打造出台灣家庭細膩情感的動人故事，在全台創1.9億票房佳績，製作團隊以監製劉宛玲、陳郁佳為首的彼此影業籌備多年再度出擊大銀幕，10日正式宣布投入青春愛情電影《命中註定那頭鵝》拍攝。由新銳導演楊宥瑜（Yuyu）自編自導，集結甫獲金鐘新人獎的林奕嵐、新生代魅力男神詹懷雲、金馬獎最佳男配角納豆（林郁智）、台北電影獎影后陽靚、實力派男星段鈞豪、金馬女配角提名方志友以及青春男神劉韋辰共同演出，時下最夯的校園創作女歌手陳華也為本片獻出大銀幕初體驗，豪華陣容9日在屏東海生館舉行開鏡儀式。

《命中註定那頭鵝》2021年入選金馬創投，2022年先以短片試水溫，接連獲得金穗獎、東京國際短片影展Short Shorts、倫敦短片影展（LSFF）提名肯定，讓團隊十分振奮，更令導演下定決心要改編成電影。因而讓納豆與詹懷雲再延續短片的緣份，合作演出舅甥，納豆也成為男女主角愛情的最佳助攻員，兩人在片場重聚時相當歡喜，這也是納豆住院開刀後，首次以演員身分復出參與電影的工作，納豆感到相當緊張，但不改幽默本色：「我演詹懷雲的舅舅，要演得跟他一樣帥是ok的，也希望這次合作可以為電影帶來許多加分『笑』果」。

電影劇情講述女主角月鵝是阿德利企鵝的頭號粉絲，一心嚮往前進南極做研究，相信愛情的本質跟企鵝的婚姻價值觀一樣很純粹，自己必定能遇見「命中註定的那頭鵝」，但當現實世界的愛情與夢想互相牴觸時，她該如何做決定？故事青春洋溢又富奇幻色彩。飾演女主角的林奕嵐近期剛拿下第58屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，她表示很感謝金鐘獎的肯定，盼望在新作讓大家看見不同的樣貌；繼《成功補習班》後，林奕嵐跟詹懷雲再度聯手演情侶檔，她表示很開心，這次新片將會有不一樣的化學反應要呈現給影迷朋友。詹懷雲則虧說：「林奕嵐是熟悉的陌生人，因為之前在電影裡出演男女朋友，但銀幕初吻卻是給了邱以太。」這次戲裡的浪漫愛戀，詹懷雲將有強大勁敵「最帥學長」劉韋辰，三個人會擦出什麼令人小鹿亂撞的火花，敬請觀眾拭目以待。

創作YouTube點擊次數超過兩千萬夯曲《想和你看五月的晚霞》的陳華，是時下新生代校園歌手最佳代表，將在《命中註定那頭鵝》有精彩演出，首次跨界參演電影，直呼當演員真的很不簡單，演戲對她來說是新領域，難度高到讓人腎上腺素爆棚，怕自己表現不好，因此很努力上表演課，由於給自己太多壓力，開拍前還為此做惡夢。陳華相當感謝導演跟工作人員給予親切的幫助，希望未來還有參與電影演出的機會，她笑稱戲裡的角色跟自己不太像，但也因為很有反差感，因此很期待大家看到電影的反應。