全國高中家事類技藝競賽落幕，僑泰高中奪下4金手、5優勝的好表現，由董事長蔡玉堂（右一）、校長温順德（右二）等人在校門口迎接選手凱旋歸來，並由校內舞獅隊、儀隊助陣。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

全國高中家事類技藝競賽落幕！僑泰高中日前請到校內舞獅隊與儀隊助陣，由董事長蔡玉堂、校長温順德等人在校門口迎接選手凱旋歸來，慶祝學生不僅奪下4金手、5優勝的好表現，並獲幼兒教具製作團體獎第3名、美髮團體獎第5名，獲獎數勇奪中區第一、全國第三名。

僑泰高中10日表示，此次全國高級中等學校家事類學生技藝競賽吸引全台72所高中、逾300名選手參賽，此次參賽獲金手獎的選手包括幼兒教具製作黃思華與施柔羽、美髮葉俊彥、服裝設計郭千華等4人；獲優勝的則有美髮沈佳郁、美顏陳羽彤與邱禹晴、服裝製作蔡少云與劉思妙等5人。

施柔羽說，她幼年時父母離異，今年8月遭逢父親過世的打擊，一度想要放棄比賽，但指導老師告訴她，「沒有靠山，就要比別人更努力」，化悲傷為動力，才能有今日的好成績；黃思華說，比賽時教具玩偶線一度打結，情急之下發揮創意，將電火布打成蝴蝶結作為裝飾，終於成功克服難關。

葉俊彥表示，他的表哥以前也是僑泰美髮的選手，但當時並沒有獲獎，這次以完成2個人夢想的信念參賽。練習過程很苦，不僅曾受傷，還累到想哭，幸好指導老師一路陪伴與支持，才能順利完成比賽。

郭千華則說，他在賽前檢查機台時不慎將熨斗中的水打翻，一度不知所措，幸好很快整理心情完成比賽。感謝老師與家人在她遇到挫折時給予溫暖的鼓勵，也感謝參賽夥伴平時互相分享點子，讓自己不斷成長。

校長温順德恭喜得獎選手，努力耕耘終嚐甜美果實，並嘉勉未獲獎的選手，為了夢想堅持到底，不斷積蓄人生的養分；感謝指導老師辛苦陪伴孩子們，提供專業技術指導，也守護孩子們的心靈，引領他們完成艱辛的旅程，一圓心中的夢想。