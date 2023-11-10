台中市南屯區豐富公園已矗立當地超過30年，台中市議員朱暖英今天質詢出，豐富公園的牌樓外型，很像墓園入口，讓附近民眾內心不太舒服，建議建設局牌樓已老舊，基於安全與觀感應修建。建設局長陳大田表示，會參考研議改善。

中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，市議員朱暖英表示，豐富公園面積2.7公頃，臨近3個區，自從公園內增建4公尺高滑梯、樂活樹屋及穿山甲等設施後，成為特色公園，吸引許多民眾、遊客帶孩子前來。

朱暖英表示，豐富公園愈來愈受歡迎遊客也越來越多，但其入口牌樓卻讓人很「傻眼」，不少民眾反映，像墓園人口，且牌樓老舊，既高且細，有安全的疑慮，建議應修建美化。

建設局長陳大田表示，公共安全不容打折扣，由於是屬於入口意象，未來會參考研議修建改善。

朱暖英稱讚建設局，建設特色公園時跳脫作工程本位主義，把眼光放大，讓公園工程更融入民眾的生活，也替台中市觀光，創造全國性話題，是個很成功的思維方法，值得其他局處學習，跳脫自己原有的想法框架。