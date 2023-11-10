台灣民眾黨總統參選人柯文哲10日抵達台南市議會拜會無黨團結聯盟時，受到無盟總召陳昆和等人熱烈歡迎。（洪榮志攝）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲10日抵達台南市議會拜會無黨團結聯盟時，受到無盟總召陳昆和等人熱烈歡迎。（洪榮志攝）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲10日抵達台南市議會拜會無黨團結聯盟時，受到無盟總召陳昆和及國民黨團書記長蔡育輝等人的熱烈歡迎。過程中，不僅國民黨市議員盧崑福當面對柯文哲表示，如果藍白不合，總統就選不上；無盟也在閉門會議表達希望藍白合的心聲。不過，柯文哲並沒有正面回應，僅強調他也希望如此，但目前心中也有方向，還以外科醫師的特性，判斷越後面越準，可能在最後30秒才會決定。

柯文哲說，世界政壇很少有外科醫師當總統，但外科醫師不會被騙也不會騙人，還以2名外科醫師合作開刀譬喻，他們會用電報式語言，用聽得懂的語言，才能溝通；且外科醫師的判斷愈後面越準，情報蒐集愈多會愈正確，但政治上大家習慣要趕快定案，最後30秒就可決定，他心理面大概有方向。

中午1點30分左右，柯文哲在民眾黨台南市黨部主委蔡宛蓁等人的陪同下抵達市議會時，除了無盟總召陳昆和、副總召杜素吟及趙昆原、無盟議員周奕齊、吳禹寰、曾之婕、林冠維等人到場歡迎，國民黨團的蔡育輝、盧崑福也出席表達善意。此行採閉門會議，柯文哲全程停留大約半小時，沒有接受採訪。

會後，周奕齊說，現場議員都極力向柯文哲建議，一定要「藍白合」才能夠打贏，並希望在最快時間整合出一組最強人馬。

蔡育輝強調，台南市議會無盟與國民黨團一向關係密切、相互合作，此次柯文席造訪，他特地前來表達歡迎之意；更何況，藍白合並沒有破局，未來大家還有合作的機會。今天柯文哲的言下之意，還是希望推出最強的人選組合，兄弟能夠合作士氣會大振，投票率高立委席次也可增加，希望「好好龞不要刣到屎流」，最好達成「藍白合」。

今天柯文哲的臉書也公布競選影片中的選舉公報，「副手」被認為神似前台北市副市長黃珊珊；柯文哲被問到確定將由黃珊珊擔任副手嗎？他笑說，會正式開記者會回答。

蔡育輝表示，台南市議會無盟與國民黨團一向關係密切、相互合作，此次柯文席造訪，他特地前來表達歡迎之意；更何況，藍白合並沒有破局，未來大家還有合作的機會。