女星張可昀（小甜甜）和圈外人宋晉賢，今年3月簽字離婚，結束2年夫妻情。事隔8個月，小甜甜被拍到與一名有紋身的男子同進同出，她透過經紀人回應「友達以上」階段。今（10日）小甜甜曬照放閃，也回應外界的酸言酸語。

小甜甜透過經紀人認愛刺青男，承認兩人處於「友達以上」的階段；消息傳開後，網友在各大新聞連結留言下方祝福，但也有不少酸民冷嘲熱諷「撐不到半年」、「只能跟這個男的說保重了」、「反正翻臉了又要上新聞哭哭」、「戀愛腦，把小孩顧好比較實在吧」。

小甜甜認愛，被部分酸民看衰。（圖／FB@小甜甜）

今（10日），小甜甜在社群PO用兩手比出的愛心照放閃，公開回應酸民的批評：「謝謝這幾天新聞底下所有留言的謾罵！所有的批評，不祝福，指教，甚至更難聽的話語！」她說只要是人，都有血、有淚也會痛，但只要對自己和老天爺負責，「謝謝所有那麼那麼那麼那麼多特別留言謾罵的鍵盤俠～其實縱使是批評你們居然還願意花時間留言罵我，謝謝你們～也辛苦啦！」

此外，小甜甜也感謝這幾天在路上與她聊天、合照的每個人，「謝謝你們的熱情喜歡跟鼓勵，你們也就是我存在的強心劑讓我，始終毫無畏懼！」最後，小甜甜認為只要夠勇敢、善良、真誠，都值得愛人和被愛，栽贓、霸凌和嘲諷一點都不重要，因為未來這些人都必須付出代價，「你的好值得被珍惜千萬不要因為別人，而失去被愛的勇氣與愛人的能力！只要我可以我相信沒有人不可以，一定要加油喔！誰都值得有幸福與被祝福～謝謝愛我這些人。」小甜甜在文末標註「身正不怕影子斜」、「我們不罵人只用事實說話」，以正能量對抗酸民。