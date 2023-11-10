六福村動物園的東非狒狒今年3月從六福村逃脫後，被林姓獵人開槍打死，引起軒然大波。桃園地檢署調查，林姓獵人被下令「看到狒狒直接開槍」，過失犯不起訴。檢方也查出，桃園市農業局徐姓技工指示開槍，依違反《野生動物保育法》起訴。

六福村動物園的東非狒狒今年3月從六福村逃脫，先在桃園平鎮被發現，狒狒一路逃往楊梅、新屋，最後在楊梅富岡被發現。林姓獵人原本配合林務局移除外來種「埃及聖䴉」，但他當天接獲新竹縣政府農業處詢問支援圍捕，後來又在街上遇到楊梅警分局所長，因此自發性加入圍捕。

眾人圍捕狒狒時，林姓獵人持自製獵槍對於狒狒射擊1發，導致狒狒從左胸部貫穿至右肩胛骨，貫穿心臟及左、右肺臟而死亡。

林姓獵人說，他加入圍捕後，看到圍捕團隊，先詢問該如何處理，就聽到徐姓技士稱「直接開槍射狒狒」，後來再次詢問，則聽到「一槍幹掉牠」，但這句話無法確定是誰說的。檢察官認為，獵人聽從官員指示，打死狒狒屬於過失，而《野生動物保育法》獵殺相關條文不處罰過失犯，因此不起訴。

至於六福村黃姓動物管理員到底有沒有對林男稱可以開槍宰殺狒狒，僅有獵人不確定的供述，嫌疑不足。

徐男否認指示獵人開槍，也稱不知道獵人帶的槍枝是有殺傷力的獵槍，也稱具備緊急避難情事。但檢察官認為，獵人所持獵槍與麻醉槍有明顯不同，下令開槍前，狒狒也僅有吃蔬果、農作物等狀況發生，並無傷害人的情況。檢察官說，徐男是主管機關公務員，對於野生動物合法獵捕、宰殺法律相當熟悉，他並沒有合法權限下達宰殺指令，依《野生動物保育法》起訴。