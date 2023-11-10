新竹市上周舉辦萬聖節大遊行，諷刺市長高虹安的「新政治提款機」到場遊行，卻遭8名畫著臉譜的男子包圍，新竹市多位議員10日皆質詢偵辦進度，並追問臉譜男真實身分，市警局長張素菱表示，8人已經查明身分，11月6日依強制罪移送地檢署，因進入司法程序，後續由檢察官認定。

定期會議員單位質詢時間，民眾黨市議員李國璋、國民黨市議員陳慶齡要求市警局，說明臉譜男事件真相，局長張素菱答詢回應，目前這案子已經查明「臉譜男」身分，並函送給地檢署辦理，因進入司法程序，後續要由檢察官認定，基於偵查不公開原則，無法說明。

民進黨市議員劉康彥說，提款機只是毫無攻擊性的道具，竟被8個臉譜男團團包圍，不旦阻擋其移動，也阻止其和民眾互動，而警方第一時間竟毫無作為，十分荒唐，也要市警局說明目前是否已掌握臉譜男的身分。

張素菱說，在檢方指揮偵辦下，警方已查明8人身分，11月6日移送給地檢署偵辦，礙於「偵查不公開」無法進一步說明內容，至於臉譜男動機、背後指使者要偵查過後由檢方認定，若有人被指涉是幕後指使者，一定會發傳喚通知到案說明。

張素菱也說，8人身分涉及刑案偵辦無法說明，不過經了解是相約前來，劉康彥再追問移送內容，張素菱則證實，是依照涉嫌強制罪嫌，並強調自己只被檢察官授權回答，已查明8名臉譜男身分、臉譜男不在列管幫派名冊當中。

劉康彥也追問，警方是否事前有無臉譜男的情資？張素菱說，任何人都可以參與活動，警方處理原則為柔性蒐證、事後訴追，確保現場沒有特殊騷動衝突，事前並不知道臉譜男到場。

而臉譜男抽菸、嚼檳榔與包圍提款機是否合宜？張素菱說，自己當天不在現場，尊重現場指揮官判斷。劉康彥再追問臉譜男是否是限制他人行動？張素菱則解釋，當天因為人潮擁擠，「提款機」裝扮空間狹小，無法跨步走，只能碎步前進。

劉康彥強調，警方以強制罪的罪嫌移送，證明高虹安第一時間所謂「現場有很多媒體和民眾在旁，若有人意圖做強制或妨礙自由的行為，以正常邏輯來說，都不會發生」的說法，根本不是事實，反而坐實他們在現場有違法的行為。

劉康彥也批評，針對臉譜男擺明恫嚇他人、限制人身自由、違法亂紀的行為，市警局居然連譴責都不願意，這種做法才是真正打擊基層員警士氣。