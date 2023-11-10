台中市國民黨4位立委參選人聯合發聲挺馬英九的提案，更直言，基層真的很焦慮。（本報資料照片／張亦惠台中傳真）

距離20日總統登記只剩最後10天，藍白合依然沒有共識，前總統馬英九為此表態支持以全民調決定侯柯配或柯侯配。最新消息傳出，許多藍營小雞已擬從中南部起頭，串連全台的立委參選人，響應馬英九所提全民調。

因為小雞們憂慮2024選情，已著手展開連署，藍營台中立委參選人羅廷瑋、廖偉翔、林家興、黃建豪將會開出第一槍，在下午發出聲明，力挺馬英九的全民調方案，不過沒有完全背離國民黨中央，還是會表明納入政黨支持度的態度。

據《TVBS》最新報導，還有7位高雄市的立委參選人也會支持馬英九方案，盼能盡快讓藍白展開合作。該報導提到，其中包括李明璇、陳美雅、李眉蓁、陳若翠、黃柏霖、鍾易仲、曹桓榮。

國民黨今下午兩點時才召開記者會，強調黨主席朱立倫日前提的德國模式，就是全民調，但對於馬英九的意見會尊重。而柯辦方面，發言人陳智菡回應，感謝馬英九，「民眾黨不會放棄，繼續來溝通，不放棄到最後一刻」。

國民黨台中4青年立委參選人挺藍白合聲明稿全文：

「樂見馬總統出手談全民調方案助回應民意」

黃健豪表示，對許多民眾來說，都希望2024能實現兩黨合作、政黨輪替的大目標，誰正誰副是兩黨內部溝通的問題，如果因為「作業辦法」的技術問題影響戰略目標是很可惜的事，萬一藍白拖最後變成藍白鬥，恐怕也會衝擊各地選民投票的意願，連馬英九前總統也發聲對方法論提出觀點，就希望兩黨能盡快針對全民調的方式提出作法，包含樣本數、抽樣方法、市話及手機占比等，再來談判要不要列入「政黨實力」的評比方式，總之應以合作做為最高指導原則，而不是以輸贏為主。

立委參選人羅廷瑋表示，現在基層真的非常焦慮，大家也對現在的狀況感到憂心忡忡，甚至自己在街頭拜票的時候還有民眾說像八點檔一樣一直拖戲，很明顯大家都很希望趕緊看到大結局，也有許多的市民說藍白不合，民進黨登記就當選，相信候選人當事者一定有自己的想法，但希望還是可以多溝通，說不定就會有新的進展。

廖偉翔表示，如果白營堅持全民調，這個方向可以討論，甚至為大局著想，侯友宜也可以評估接受方案，但要考量到偏誤性問題，例如昨天求真民調的結果，市話加權國民黨贏、手機加權國民黨贏，但市話加手機加權，卻變成國民黨輸，另外市話跟手機各半後，有沒有要加權，現在我們的手機門號數量比全體國民還多，會不會造成結果誤差，白營也需要說服人民。

林家興表示，樂見馬總統出手協助推進藍白整合，基層對於下架民進黨的期待與對藍白恐無法合作的焦慮感持續糾纏蔓延，領袖人物們應有智慧盡快化解僵局回應民意；除了全民調人選組合對比外，也仍應考量政黨支持度才符合未來走向內閣制、第三波民主改革的政黨團隊為主體之精神。