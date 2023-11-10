中市36歲周男去年10月間不滿社區保全人員李男，在疫情隔離期間不願幫忙送餐，撞擊、推擊李，導致他胸部及軀幹挫傷；並到櫃檯恫嚇「出來輸贏」、「要找兄弟過來」等語，李男心生畏懼報警，法官依恐嚇罪判拘役20日，得易科罰金，可上訴。

周男住在中市北區某社區，與社區李姓保全人員因疫情期間隔離送餐問題發生嫌隙，周去年10月1日凌晨5時許搭車回家，在大樓門口人行道見到李，趨前質問「為何不願幫忙送餐？」，周氣到用胸口撞擊、徒手推擊李，導致他胸部及軀幹挫傷。

周另在同年10月1日凌晨3時許，到社區管理員櫃台前，對李拍桌恐嚇：「你要和解，你要3萬元，我看你哪隻手要伸出來」、「不爽，不然現在出來輸贏」、「你不讓我再見到你」，恫嚇「要找兄弟過來」、「小心一點」等語，李男心生畏懼報警。

周男否認強制、恐嚇，辯稱確實與李發生衝突，有推打、罵李，但並沒有阻擋去路或出言恐嚇。

法官勘驗去年10月1日凌晨監視器影像發現，周雖持續站在李的前方質問，但無明顯擋住去處或不讓他離開，兩人站在社區外的人行道的開放空間，李若要離去仍可通行，且在場證人證述，馬路邊很吵，兩人你來我往吵架，他沒聽清楚內容，法官認為除李單一指述，並沒有客觀證據認定強制犯行。

法官審酌，兩人因送餐糾紛而心生不滿，周在法庭坦承犯行，並與被害人達成和解，賠償損害，犯後態度尚佳，依恐嚇罪判拘役20日，可易科罰金。