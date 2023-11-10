桃園市目前尚無身心障礙人士專屬的戶外運動場地，想參與運動的輪椅族，只能到雙北找場地。民代盼使用上月甫開幕的楊梅體育園區空地，打造全新運動場。體育局表示，正規畫在此建置全市首座身障者戶外運動場，目前規畫「輪椅壘球場」，預計明年中發包施作。

市議員周玉琴指出，建議將楊梅體育園區第一期空地，現況為沙地草坪，建置水泥地輪椅壘球場，且脊髓損傷潛能發展中心就在楊梅，相信運動場落成後，可便於讓輪椅族參與運動。

據統計，桃園市各國民運動中心近年身心障礙者來館運動人次，2021年有4萬1285人次、去年有6萬3181人次，今年截至9月止共有6萬6982人次，顯見身心障礙者願意出門運動的人數正逐年提升。

體育局副局長高玉姿說明，經了解身心障礙者目前多從事的戶外活動有棒壘球、籃球及射箭，室內則有桌球、游泳、體適能等運動項目，桃園市運動中心已設有游泳池無障礙入水椅、輪拳手轉車、拉繩訓練機、無障礙多功能訓練架、桌球桌及專用有聲球等設施。

桃園尚無身心障礙者專屬戶外運動場地，高玉姿說，為邁向運動平權、無礙共融，經現地勘查並評估楊梅體育園區旁有一區三角用地，面積約6000平方公尺，適合整地作為輪椅壘球場地，原預計規畫設計為滑草坡，現擬新增規畫輪椅壘球場地，面積約4800平方公尺。

高玉姿表示，現正辦理楊梅體育園區周邊環境改善工程委託規畫設計技術服務勞務案招標前置作業，預計明年上半年完成規畫設計，年中發包工程，盼逐步打造友善運動環境，提倡全人共融及提供身障者自由且平等的運動參與機會。

對此，楊梅脊髓損傷潛能發展中心主任林洋彬說，輪椅族僅能在PU或水泥材質的地面上運動，若桃園能建置新的共融場地，一定能讓輪椅族更方便運動，因此很樂見在此興建戶外身障運動場。