有些情侶天生就合拍，總是有聊不完的話題。《搜狐網》分享5個最合拍的星座+星座情侶組合，他們互相吸引，一見面就會產生火花，墜入愛河並修成正果，成為令人稱羨的一對，就算閃婚也能走得長遠。

▎B型射手男＆O型獅子女

B型射手男比較感性，善於說甜言蜜語，O型獅子女則是矜持又嚴肅，能力很出色，容易吸引B型射手男的關注，兩人交往後，O型獅子女總能掌握時機「綁住」另一半，原本散漫的B型射手男變得積極，兩人事業上有新突破，生活過得更美好。

▎O型天蠍男＆B型巨蟹女

O型天蠍男擁有男子氣概，B型巨蟹女則是標準小女人，兩人容易互相吸引，甚至是一見鍾情，他們個性都很敏銳，能迅速感受到對方的愛意並做出回應，一旦確定關係，就會愛得火熱，感情羨煞旁人，兩者處理事情的態度互補，將家庭打理的井井有條。

▎A型獅子男＆O型牡羊女

A型獅子男較悶騷，不過私底下有風度和胸懷，O型牡羊女個性大剌剌，沒機心又活潑的性格深受A型獅子男喜歡，起初男方會先心動展開追求，女方起初都沒感覺，漸漸才發現對方的穩重成熟，最後心動而在一起，兩人都很重感情，就算吵架也不會輕易分開。

▎B型巨蟹男＆AB型雙魚女

B型巨蟹男個性體貼，深獲女性喜愛，而AB型雙魚女個性嬌滴滴，能滿足男性的征服慾，兩人心思細膩又浪漫，一碰面就有聊不完的話題，能迅速理解對方的想法，在一起時像情人也像朋友，因此就算是閃婚，感情依舊可以維持很久。

▎A型天秤男＆B型雙子女

A型天秤男外表看似嚴肅，不過內心渴望自我突破，B型雙子女總是不按常理出牌，千變萬化的個性容易吸引A型天秤男，穩定交往後，由於個性差異大，有時會出現溝通不良的問題，不過兩人經過爭執後都會反思，理性讓他們重歸於好，彼此互相依靠。