俄烏戰爭開打至今已持續625天，戰況仍處於膠著狀態，雙方兵疲馬困，軍備吃緊。《華爾街日報》周三獨家報導指出，俄羅斯正試著從埃及、巴西、巴基斯坦和白俄羅斯手中，買回自己稍早出售的裝備，以解決攻烏庫存告急的問題，預計下個月就能開始回收。

《華爾街日報》8日引述3名消息人士指出，俄羅斯官員今年4月出訪埃及，與總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）見面，提到有意取回先前對方購買150具Mi-8和Mi-17直升機引擎，同時要求埃及盡快行動，以避免美國發現。作為交換，俄國將免除埃及的欠款，並繼續向埃及供應小麥；若是不從，則俄國將召回派駐開羅的軍武顧問。

蘇聯Mi-17運輸直昇機。（圖／Shutterstock）

塞西在7月前往聖彼得堡參加第二屆「俄羅斯-非洲峰會」時，終於向普丁點頭同意這項協議，同時他也承諾，埃及不會把先前答應美國的飛彈移交給烏克蘭。

💬 President Vladimir #Putin to President of Egypt Abdel Fattah el-Sisi:



This year, we are holding events as part of the Year of Cultural Cooperation between Russia & Egypt, which will certainly further increase rapprochement between our nations 🇷🇺🤝🇪🇬https://t.co/k6SeXQ2sX2 pic.twitter.com/VSFGA3gQN1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 27, 2023

對於這篇報導，埃及政府發言人表示拒絕評論。根據消息人士指出，埃及最快將從12月開始向莫斯科運送這批引擎。

除了埃及之外，俄國也從巴西和巴基斯坦手中買回至少16具Mi-35M攻擊直升機引擎；好兄弟白俄羅斯也同意出售6具Mi-26重型運輸直升機引擎。

受到戰爭影響，俄羅斯武器需求大增，卻也連帶重挫自家軍火生意，2022年俄國武器出口只賺進80億美元，幾乎是2021年（145億元）的一半。知曉回購案內情的消息人士忍不住開酸：「俄羅斯花了數十年打造軍火事業，現在卻得偷偷向顧客買回自己賣掉的東西。」