《極速悖論》講述柯佳嬿和翟子路彼此雙向救贖的故事。（MyVideo提供）

柯佳嬿首次搭檔小13歲大陸男星翟子路，主演現代愛情劇《極速悖論》，故事講述柯佳嬿飾演的「沈溪」是空氣動力學博士出身的工程師，遇上翟子路飾演的熱血賽車手「陳墨白」，彼此雙向救贖的故事。翟子路劇中是「奶狗型」陽光少年，為了追求柯佳嬿招數盡出，甚至會要求女方「幫我脫衣」，互動超甜蜜。

柯佳嬿不只演技吸粉，連個性也都相當圈粉，日前兩人合體直播宣傳新劇，和同劇女星隔空討論劇情時，柯佳嬿先問，「你們是不是還有一些在酒店房間裡的戲還沒播？」翟子路聽了微笑不作聲，柯佳嬿繼續說，「如果是《極速悖論》的話，應該是在開車吧！」翟子路立刻領會到她一語雙關，瞬間爆笑出聲。

此外柯佳嬿也透露翟子路私下拍攝很愛請客，甚至她去北京配音，翟子路還隔空叫外送幫她買單，直播現場更買來柯佳嬿心心念念的巨大油條，好客行徑讓柯佳嬿笑稱，「是值得交的好朋友」。

《以愛為營》王鶴棣與白鹿上演浪漫背後擁抱。（翻攝自MyVideo）

另一部由王鶴棣與白鹿主演的高甜愛情劇《以愛為營》，講述白鹿飾演的財經記者「鄭書意」為報復前男友，特意接近王鶴棣飾演的年輕總裁「時宴」，她用土味情話勾引，甚至嘟嘴獻吻，時宴逐漸被直率的她所吸引。《極速悖論》與《以愛為營》正在MyVideo熱播中。