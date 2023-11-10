新北市衛生局今（10）日公佈新增4例本土登革熱病例，分布五股區、汐止區、新店區與蘆洲區，其中汐止區與新店區個案無南部旅遊史，感染源疫調中。

衛生局說，4病例為1女3男，年齡介於24歲至71歲間，分佈於五股區、汐止區、新店區及蘆洲區，發病日介於11月2日至11月7日，1位已康復，3位住院治療中。

病例來源部分，衛生局指出，蘆洲區個案有南部旅遊史，五股區個案與當地高風險警示區場域相關，但汐止區及新店區個案無南部旅遊史，正持續疫調以釐清感染源。

衛生局呼籲，國內本土登革熱疫情尚未停歇，依據氣象局資料顯示，近日天氣轉涼且短暫陣雨，仍有利於病媒蚊生長，只要有積水就易孳生病媒蚊，請市民雨後務必加強清除孳生源，每週落實居家周邊環境「巡、倒、清、刷」。

衛生局說，如需至登革熱流行區或長時間在八里區、泰山區、五股區等登革熱高風險警示場域活動時，請務必加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用衛福部核可有效成分的防蚊液，減少病媒蚊叮咬傳播風險。