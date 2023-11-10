陳威全今（10日）舉辦《MAMAK》發片記者會，大馬同鄉前輩品冠現身站台，忍不住笑虧陳威全：「我對你的第一印象就是你也太會『搞出人命』了吧，所以我才會留意到你的創作。」讚嘆和老婆育有3個兒子的陳威全很會生小孩。品冠還獻上有「果王之王」之稱的「貓山王」榴槤，祝陳威全的音樂如同榴槤般「令人流連忘返」。

陳威全分享2人結緣很早，讚品冠保養很好：「你都沒有變。我在小學六年級的時候就握過你的手！」還提到品冠是他重要的人生導師，憶及2004年從品冠手上接下人生第一座娛協獎，當時因品冠手骨折，單手頒獎給他畫面仍歷歷在目。

陳威全感嘆音樂路一路走來不易，熬過疫情後，這回自掏腰包砸7位數推出新作，「這張專輯也在提醒自己回到原點，從小聊天、聊夢想、聊音樂，想回到最純粹的自己」；這次露面，他身型明顯消瘦許多，坦言自從黃鴻升（小鬼）驟逝，他深感健康重要性、決心減肥，為此幾乎每天晨跑4、5公里，3年內瘦了16、17公斤。