大陸湖南省懷化市日前有家長在網上爆料，稱有間小學的營養午餐撈出像「老鼠頭」的異物，且該異物上還有2顆像是門牙的牙齒，以及一旁還有許多白毛，對此，當地教育局表示，有接獲投訴，並到該校調查，經過了解後，該校方當天為了要改善學生們的伙食狀況，而煮了一道「香辣兔丁」料理，因此，看到的異物非老鼠頭而是兔子頭。
綜合陸媒報導，日前有家長在網上爆料，湖南省懷化市1所小學的營養午餐疑似吃到「老鼠頭」；從該名家長釋放出的畫面可見，疑似老鼠頭的異物，不僅可以看到2顆疑似是老鼠的門牙，且一旁還有許多白毛，畫面十分駭人。
對此，據報導指出，有教育局的人員回覆，教育局有收到家長的投訴，並且派員到學校調查該小學的食譜後，當天校方為了要改善學生們的伙食，便煮了一道「香辣兔丁」，而家長應該是把兔子頭誤認為老鼠頭了，校方也派老師去和家長當面解釋。
消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示，「兔頭鼠腦？」、「學校營養午餐會有兔子肉這料理，很難讓人相信」、「只鼠為鴨、指鼠為牛，現在又指鼠為兔？」、「最近的老鼠很忙，cosplay玩得不錯、「看起來不像，老鼠毛有這麼長嗎？」、「所以吃兔兔連毛一起吃？」。
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