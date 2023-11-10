英業達財務長游進寶表示，明年含廠區擴建等資本支出約4億美元，除中2億美元是廠區擴建，包括墨西哥、捷克和泰國等廠區。

英業達第三季營業收入1358.4億元，營業毛利70.83億元，營業利益21.51億元，淨利18億元，歸屬於母公司業主淨利18.73億元，基本每股盈餘0.52元。前三季營業收入3866.74億元，營業毛利190.23億元，營業利益49.13億元，淨利40.89億元，歸屬於母公司業主淨利41.44億元，基本每股盈餘1.16元。

蔡枝安表示，輝達晶片仍是缺料，估明年下半年缺料緩解。美國10月中下旬擴大AI晶片輸中禁令，輝達等巨頭原本為中國市場而降低規格的多款特供產品遭美政府禁止出口中國。針對此，英業達有受到影響，對營收影響數約5%，至於明年要再看情況。

英華達總經理何代水表示，今年智慧裝置在疫後不如預期，消費性電子產品中，動能在遊戲相關產品動能較好，遊戲相關產品第四季比第三好，因為新機種在4Q於上海出貨，遊戲等相關產品仍會支持明年業績向上；其次，5G標案的成長；第三是馬來西亞廠已滿載，越南廠也出貨，良率不錯，這都支持明年業績成長。