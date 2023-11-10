2024總統大選逼近，但「藍白合」依然卡關，馬英九基金會執行長蕭旭岑10日接受媒體人黃暐瀚專訪時，代表前總統馬英九呼籲侯、柯應全民調。對此基隆市長謝國樑同日下午回應，他有與蕭旭岑通話並交換意見，他們一致認為國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲應執行全民調，並且呼籲藍白雙方一定要重視。

謝國樑表示，自己相當認同馬英九前總統的高度向雙方進行喊話，也與蕭旭岑執行長進行通話，雙方共同交換意見、理念一致，認為應該要進行全民調，並且呼籲藍白雙方一定要重視。

謝國樑指出，馬總統願意以自身的高度向藍白雙方喊話，無非就是希望能夠實現政黨輪替，現在已經到了相當緊迫的階段，應當以大局為重，「我們支持全民調，也希望能夠盡快實現整合，完成2024政黨輪替。」

謝國樑昨日曾說，他真心希望侯、柯能再坐下來談，他們現在都有各自的民調，和各自的說法，現階段希望他們好，但包括他自己在內的「旁人」不要說太多，很誠心的希望合作能夠成功。蕭旭岑今則表示，他昨晚已經告知黨中央與侯辦，後續就看朱主席與侯友宜，是否接受。