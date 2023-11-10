表態支持了！韓國瑜發聲挺馬英九提全民調 喊話兩黨主事者：合則兩利 分則兩害 @ChinaTimes

藍白合卡關，對於總統參選人組合喬不攏，瀕臨破局。前總統馬英九今(10日)呼籲採取「全民調」。前高雄市長韓國瑜今下午也在臉書發文，「我個人表示高度支持與贊同」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今(10日)在《POP撞新聞》節目中透露，幾天前有一位重量級的藍營大老來看馬前總統，提了一個構想，馬前總統很贊成，因為民進黨「賴蕭配」已經呼之欲出，就是建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟「賴蕭配」作對比民調，誰能勝出就選誰，用全民調的方式。

對此，韓國瑜發文談到，「合則兩利、分則兩害」，是再明顯不過的事實，真正想贏的同志夥伴，應該真確地面對現實、突破設限、共創勝利。他認為，中華民國的未來和台澎金馬的安危，再也經不起任何內耗與空轉，再也承受不了民進黨繼續執政、繼續的腐敗與妄為。

最後，韓國瑜呼求兩黨主事者，採納馬前總統的籲請，相信全民調能夠為我們提出一個具有「全民」基礎的勝選組合，為我們贏得台灣的繁榮與安全。